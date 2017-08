VICTORIA – Ufo tra le “montagne sacre” della Columbia Britannica (Canada). In base a quanto riferito dal Daily Star, due ufologi sono convinti di aver ripreso un oggetto volante di natura extraterrestre durante una gita sulle Stawamus Chief Mountain, nel distretto di Squamish. Rob Freeman e Marcus McNabb si sono recati nella zona dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sulla possibile presenza di alieni tra le “sacred mountain”, così come molti le chiamano.

Nel video fornito dalla coppia di cacciatori di Ufo si vede una palla luminosa volante che si muove durante la notte, nascondendosi dietro gli alberi di una foresta. Il colore verde è dovuto al tipo di ripresa notturna, come hanno spiegato Rob e Marcus, che nella loro vita hanno girato già 11 paesi e 30 città per trovare prove di vita aliena. “Di ogni singola spedizione abbiamo qualcosa”, specificano, lasciando intendere che le loro ricerche hanno avuto esiti positivi.

Intanto in rete ci si interroga sulla natura dell’oggetto ripreso in Canada. “E’ un drone”, ipotizza qualche utente. “Non è un aereo” scrive un altro. Solo qualche giorno fa un nuovo filmato girato in Nuova Zelanda aveva acceso gli animi dei cacciatori di alieni. Il video arriva da Manurewa e mostra uno strano oggetto volante infuocato. Risale allo scorso 31 luglio ed è stato diffuso da un utente tramite il canale Youtube UFO fan. Anche in questo caso non è facile capire la natura del velivolo. L’autore del filmato esclude che possa esser stato un aereo. “Può un jet fermarsi così nell’aria?”, chiede ai suoi follower. Di fatto, non vi è alcuna prova scientifica che l’oggetto ripreso sia di natura extraterrestre. Questo vale anche per l’avvistamento avvenuto in Canada.