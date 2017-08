TRURO – Ufo nel Regno Unito? Oggetto volante non identificato nei cieli della Cornovaglia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un misterioso velivolo è stato fotografato lo scorso 17 luglio da alcuni testimoni, che assicurano di non aver mai visto nulla di simile.

In realtà, basta dare un’occhiata alle immagine fornite relative al presunto Ufo per capire che potrebbe trattarsi solo di uno stormo di uccelli in volo. Nessun velivolo alieno dunque, come alcuni appassionati di ufologia continuano a sostenere.

Pochi giorni prima dell’avvistamento in Cornovaglia, un altro Ufo è stato immortalato in Australia, ad Avalon Beach, località costiera situata 37 km a nord di Sydney. A individuare il misterioso oggetto volante è stato un fotografo di Narrabeen, Gus Medero, che si trovava in spiaggia all’alba per realizzare alcuni scatti. L’Ufo non aveva forma sferica, ma leggermente allungata.