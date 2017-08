ROMA – Ufo in Nuova Zelanda: oggetto volante infuocato nei cieli di Manurewa. Un filmato diffuso in rete nei giorni nei giorni scorsi sta accendendo gli animi degli appassionati di ufologia. Nel video si vede uno strano velivolo che si muove nei cieli della città neozelandese. E’ stato girato lo scorso 31 luglio e diffuso da un utente tramite il canale Youtube UFO fan.

Non è facile capire la natura dell’oggetto in questione, che di fatto rimane non identificato. L’autore del filmato esclude che possa esser stato un aereo. “Può un jet fermarsi così nell’aria?”, chiede ai suoi follower. Di fatto, non vi è alcuna prova scientifica che l’oggetto ripreso a Manurewa sia di natura extraterrestre, ma tanto basta agli appassionati del settore per considerarlo tale.

Solo qualche settimana fa un altro Ufo è stato immortalato in Australia, ad Avalon Beach, 37 km a nord di Sydney. A individuare il misterioso oggetto è stato un fotografo di Narrabeen, Gus Medero, che si trovava in spiaggia all’alba per realizzare alcuni scatti. L’Ufo non aveva forma sferica, ma leggermente allungata.