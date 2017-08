VENEZIA – Il degrado che colpisce Roma non risparmia nemmeno Venezia. Qui un passante si è trovato davanti un uomo che faceva pipì sui muri dello storico Hotel Danieli,

Insomma, a Venezia come nella Capitale, dopo i turisti che fanno tuffi e bagni nel canali come in piscina, mancava solo l’uomo sorpreso a urinare in pieno giorno contro uno degli hotel a cinque stelle più esclusivi al mondo, uno dei simboli della città.

L’uomo, piegato verso la parete in atteggiamento inequivocabile, è stato ripreso con lo smartphone da un veneziano, che poi, dal proprio profilo Facebook, ha messo on line il filmato del nuovo sfregio alla città lagunare. Il tutto è avvenuto in Riva degli Schiavoni, davanti al bacino di San Marco, con i turisti che passavo al fianco dell’incivile incontinente, che non è però stato individuato.

(Di seguito, il video pubblicato dal Gazzettino)