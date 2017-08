ROMA – William Balestrini porta Vittorio Sgarbi in tribunale: Balestrini è il guidatore della Lamborghini gialla presa di mira dal critico d’arte in due video diventati virali sul web.

Secondo Sgarbi la Lamborghini ha ostacolato il corretto scorrimento del traffico autostradale. Sgarbi dopo aver caricato su Youtube un video dove insultava il conducente e dava la targa del mezzo (“Deve esibire il fatto che lui ha il danaro per comprare una macchina bella, meglio se tenuta in un museo. Uno non può procedere perché davanti ha uno che fa il bello e il cattivo tempo con la sua macchina gialla di m…”), ha poi condiviso un secondo video dove rivelava agli utenti le generalità del ragazzo al volante invitando a chiunque lo incontrasse di sputargli in faccia per lui. Ora dovrà rispondere di diffamazione e istigazione a delinquere.

