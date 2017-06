YOUTUBE Alfredo Pedullà e Mimas Turbo, il conduttore casca nel tranello su Twitter

ROMA – Durante il programma “Aspettando il calciomercato” in onda il mercoledì sera su SportItalia, Alfredo Pedullà risponde alle domande fatte tramite Twitter da follower e telespettatori. Il giornalista si è imbattuto in Mimas Turbo, leggendo la domanda senza rendersi conto in un primo momento del gioco di parole provocato dal nome. I colleghi, fra le risate, gli hanno fatto notare che ci casca sempre.

Sul profilo Twitter ufficiale Sportitalia ha omaggiato Mimas Turbo così: “Ha colpito ancora! Dopo Gianluigi Longari, è toccato anche ad Alfredo Pedullà”. In studio l’opinionista sportivo ha trattenuto a stento le risate, ma ha continuato a rispondere alle domande.