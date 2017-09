ROMA – “Voglio essere una f**k doll“. Alicia Amira è una ragazza di 27 anni, viene da Copenhagen in Danimarca, e il suo più grande sogno è sempre stato quello di diventare una bambola in carne e ossa. Per riuscire ad ottenere i risultati che ha sempre sognato però ha dovuto fare molti interventi chirurgici. Piano, piano ha iniziato a modificare in modo massiccio il suo corpo e la sua faccia. Alicia si è fatta la rinoplastica, è intervenuta su zigomi e guance, ha sistemato i denti che non erano perfettamente allineati, poi ha gonfiato le labbra e rifatto il seno.

Adesso Alicia è alla ricerca di un medico che accetti di ingrossarle il sedere e ridurle la vita ma non è semplice, visto che delle operazioni simili potrebbero mettere a rischio la sua vita. Di recente, ad esempio, le protesi che ha al seno hanno fatto infezione e sarà costretta a farle rimuovere.

Ma non è finita qui. Quello che lei vuole a tutti i costi, il suo sogno più grande, è infatti quello di incarnare alla perfezione le fantasie maschili. “Voglio somigliare a una bambola, il mio corpo deve essere una forma d’arte”, ha spiegato Alicia.