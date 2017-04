NEW YORK – Anne Hathaway èospite del conduttore americano Jimmy Fallon al The Tonight Show in onda il 17 aprile. L’attrice ha infatti confessato di aver involontariamente quasi ucciso il piccolo Jonathan, il figlio di un anno avuto dal marito Adam Shulman.

Il tutto è accaduto al parco giochi. racconta l’attrice de “Il diavolo veste Prada”:

“Vedevo che tutti i ragazzi giocavano su questo scivolo un po’ particolare, probabilmente è stato costruito prima che studiassero delle misure di sicurezza per bambini. Ho notato che i ragazzi non andavano così veloci, così ho pensato: ‘Ok, ci porto anche Johnny’. Così siamo saliti, ma non avevo fatto i conti con la fisica. Un conto è un bambino di 15 chili che scivola, un altro è se con lui scendo anch’io… non sono solo 15 chili! Girato l’angolo dello scivolo, invece di rallentare come facevano gli altri bambini, abbiamo iniziato ad accelerare. Ho pensato solamente: ‘Devo azzeccare l’atterraggio’. Sai, mi sono sentita come chi ha quasi ucciso il proprio figlio”.

Jonathan Rosebanks Shulman è nato il 24 marzo 2016 ed è il primo figlio per Anne Hathaway. Suo marito e padre di Johnny è Adam Shulman. I due stanno insieme dal 2008.