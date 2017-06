YOUTUBE Anonymous: “La Nasa sta per annunciare l’esistenza degli alieni”

NEW YORK – “La Nasa sta per annunciare l’esistenza degli alieni”: a dirlo, in un video postato su YouTube, sono gli hacker-attivisti di Anonymous.

Secondo il gruppo di hacker, noto anche per aver preso in passato posizione contro i terroristi di Isis e il presidente americano Donald Trump, l’ente spaziale starebbe per annunciare la scoperta di vita aliena su un esopianeta, ovvero uno di quei pianeti non appartenenti al sistema solare che sono stati scoperti di recente.

Secondo quanto sostiene Anonymous, durante l’ultimo incontro della commissione americana sullo spazio e la tecnologia della Nasa il professor Thomas Zurbuchen avrebbe dichiarato:

“La nostra civiltà è sul punto di scoprire le prove di vita aliena nel cosmo. Alla luce delle differenti missioni che sono impegnate nella ricerca di vita aliena, siamo sul punto di fare una delle più profonde e senza precedenti scoperte della storia”.

Anonymous collega questa dichiarazione all’annuncio, fatto la scorsa settimana, della scoperta di altri 219 nuovi esopianeti, di cui 10 rocciosi nella cosiddetta “fascia di Goldilocks”, ovvero la porzione di spazio che rispetta i requisiti per la possibilità di ospitare forme di vita perché non troppo caldi, come Mercurio né troppo freddi come Nettuno, dove l’acqua potrebbe essere presente allo stato liquido, e quindi dare origine a forme di vita.