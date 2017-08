BARCELLONA – Un furgone ha travolto diverse persone sulla Rambla a Barcellona. Il viale è stato transennato e la gente fatta andare via. Il conducente ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi insieme ad almeno un complice. Sul posto tanti feriti ed almeno dieci morti.

La gente, come mostra questo video pubblicato da Repubblica, fugge via. Chi invece è in albergo non può uscire.