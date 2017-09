ROMA – Una macchina non si ferma ad un incrocio e colpisce un autobus che passa a tutta velocità. La corriera si ribalta e fa un volo di 40 metri. Il terribile schianto è avvenuto in Sri Lanka il 2 settembre. La dinamica, però, non è chiara. Probabilmente il muso della macchina si è infilato sotto l’autobus facendo da leva. Ecco il video.