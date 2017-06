Banche venete, Di Battista (M5S): “Ogni sei mesi ne salviamo una Dovevano essere nazionalizzate”

ROMA – Alessandro Di battista Ospite di Otto e Mezzo in onda su La7. L’esponente grillino parla del problema dell’immigrazione. Poi risponde a Paolo Mieli sul caso delle banche venete:

“Il sistema bancario non è solido, noi proponiamo da tempo la divisione tra banche commerciali e banche d’affari così il cittadino sa dove mette i propri soldi. Nel momento in cui ci mettiamo i quattrini, dovevamo nazionalizzare le banche venete. Invece abbiamo dato 5 miliardi cash, a fondo perduto. In 12 minuti, il tempo di un bancomat, solo che quel bancomat siamo noi”.