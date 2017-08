ROMA – In Brasile è avvenuto il secondo naufragio in una settimana. Si tratta ancora una volta di un naufragio che ha coinvolto una barca carica di passeggeri. Il naufragio è avvenuto nello stato costiero del Bahia, sull’Oceano Atlantico.

A bordo c’erano 130 passeggeri e almeno 22 i morti. La marina è intervenuta subito per portare in salvo la gente finita in acqua. Il governatore di Bahia ha proclamato tre giorni di lutto. Martedì scorso un’altra nave-passeggeri era affondata nel nord del Brasile mentre attraversava il fiume Xingu. 21 i morti nello stato di Parà, 5 i dispersi in quel caso.