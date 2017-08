DETROIT – Violenta rissa in campo durante il match di baseball tra New York Yankees e Detroit Tigers che si è svolto giovedì scorso a Detroit. Come mostrano le immagini, a cominciare la rissa è stato Miguel Cabrera dei Tigers che ha colpito al volto l’avversario Austin Romine.

Subito dopo sono intervenuti i compagni di squadra dei due giocatori e il campo si è trasformato in una specie di ring. Dopo quanto accaduto, la Major League Baseball ha deciso di sospendere cinque persone. Si tratta di giocatori e coach che non potranno giocare per alcune giornate. Altri sette atleti sono stati invece penalizzati con una multa.