YOUTUBE Bastia-Lione: ultras di casa aggrediscono calciatori ospiti nel riscaldamento

BASTIA – Altro che Pasqua di pace e fratellanza. Nello stadio Armand Cesari, a Bastia, dov’era in programma la partita della trentatreesima giornata della Ligue 1 fra i corsi e il Lione, è andato in scena un pomeriggio di follia. Il match è stato prima sospeso e poi definitivamente interrotto, per via degli episodi di violenza scoppiati già durante la fase di riscaldamento, allorchè i giocatori ospiti sono stati aggrediti in campo da un gruppo di sostenitori della squadra di casa. Molti video su YouTube hanno documentato nelle ultime ore il folle gesto, avvenuto tra l’altro a pochi giorni da un’altra invasione di campo subita dal Lione, in Europa League, ad opera dei tifosi turchi del Besiktas.

Un primo tifoso del Bastia è entrato sul terreno di gioco nel tentativo di colpire Depay, un altro ci ha provato con Mathieu Gorgelin, portiere di riserva del Lione. Infine è scoppiata una mega-rissa che ha coinvolto un po’ tutti. La partita ha avuto inizio con circa 50′ di ritardo, dopo che la situazione è in parte rientrata, ma è stata nuovamente fermata a causa di un diverbio fra il portiere del Lione, Lopes, e una persona presente in campo. Le squadre non sono rientrate dagli spogliatoi, questa volta lo stop è definitivo.