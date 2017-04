LONDRA – Billy Monger, 17enne pilota inglese, è stato vittima di un incidente in una gara di Formula 4 a Donigton Park perdendo entrambe le gambe. Originario di Charlwood, nel Regno Unito, si è andato a schiantare con la sua monoposto contro un’altra rimasta ferma lungo la pista nella corsa disputata domenica scorsa.

Trasportato in elicottero in ospedale ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. Il team per il quale correva, JHR Developments, ha impostato una pagina con l’obiettivo di raccogliere 260.000 sterline.

“Migliaia di persone hanno già visto il filmato del terribile schianto che ha portato Billy a lottare per la vita Purtroppo, Billy ha avuto amputate entrambe le gambe” si legge. “Ora abbiamo bisogno del vostro sostegno per contribuire a dare Billy e alla sua famiglia le migliori possibilità di combattere le terribili lesioni che influenzeranno la vita di Billy così massicciamente”. Grazie al post, firmato da Steven Hunter, JHR Developments e dalla famiglia Monger, l’associazione ha già raccolto 50 mila sterline.