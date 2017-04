YOUTUBE Billy Monger, incidente choc in F4 a Donington: auto accartocciata

DONINGTON – Gravissimo incidente per il pilota minorenne Billy Monger sul circuito inglese di Donington Park. Il 17enne stava tentando una serie di sorpassi sul circuito della F4 britannica, anche a causa delle condizioni meteo non ottimali, è piombato sulla vettura che gli era davanti in pista.

All’improvviso si è infatti trovato davanti una vettura molto più lenta di lui. Non c’è stato tempo di reazione, è accaduto tutto ad una velocità folle. Il ragazzo si è schiantato contro il suo avversario e la sua monoposto si è accartocciata su se stessa. Probabilmente non l’ha neanche vista.

Lo schianto è stato tremendo. Monger, 17 anni, è stato estratto dalle lamiere solamente dopo 90 minuti. Ha riportato ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Le immagini dell’incidente sono state riprese dalla telecamera sul casco del giovane pilota e sono finite su YouTube.