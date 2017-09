ROMA – Una busta della spesa che si può bere. Proprio così, se l’è inventata un surfista e imprenditore indonesiano, Kevin Kumala, che non ne poteva più di stare a guardare il degrado del paradiso terrestre in cui vive, trasformato in discarica per la plastica. Il sacchetto messo a punto da Kumala si dissolve completamente nell’acqua ed è perfettamente commestibile perché fatto di bioplastica.

La busta è sostanzialmente identica ad un qualsiasi sacchetto di plastica ma una scritta ci informa: “I’m not plastic”. Ed è vero, è fatta di amido di manioca, una radice coltivata in Africa, Asia, America Latina e Caraibi. Resiste anche alla pioggia ed immersa nell’acqua calda è completamente biodegradabile.

Lo stesso creatore, per dimostrarlo in un video YouTube la beve sciogliendola in un bicchiere. La sua più grande ambizione è che le sue buste prendano il posto di quelle a base di petrolio e contribuire così a salvare il pianeta.