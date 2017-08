ROMA – Il ciclismo è tra gli sport più faticosi in assoluto se non altro per un motivo preciso: oltre a dover pedalare per diverse ore bisogna restare in equilibrio sulla bicicletta riuscendo a fare le più svariate cose.

Solo in casi estremi i ciclisti decidono di fermarsi. Così non è stato però per Anthony Turgis, ciclista francese della Cofidis che durante una tappa della Vuelta a Espana ha pensato bene di continuare a pedalare pur dovendo rimuovere un sassolino dalla scarpa.

Il 23enne non voleva farsi raggiungere dagli inseguitori e per questa ragione ha deciso di togliersi scarpa e calzino senza smettere di pedalare. In pochi secondi è poi riuscito a compiere questa operazione complicatissima, avvenuta fra l’altro tenendo una mano sempre sul manubrio. Turgis è rimasto per diversi secondi scalzo e si è aiutato anche con la bocca.