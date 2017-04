PECHINO – Una automobilista cinese sbaglia la manovra e cade dal ponte. Come si vede nel filmato la donna al volante stava eseguendo delle manovre per parcheggiare la sua vettura a bordo strada, ma non ha seguito le indicazioni del ragazzo che la aiutava.

E invece di sterzare, la donna ha premuto il pedale dell’acceleratore ed è caduta direttamente giù dal ponte. Questo il video pubblicato su YouTube.