PECHINO – Strazianti immagini della videosorveglianza di un ospedale cinese mostrano il momento in cui una giovane donna si è messa in ginocchio nella corsia implorando il marito e la famiglia, contrari malgrado il parere dei medici, di accordarle il permesso a fare il cesareo. In seguito la donna, in preda al dolore e alla disperazione, si è tolta la vita. La tragedia è accaduta lo scorso 4 settembre, in un ospedale della città di Yulin, in Cina. I familiari hanno rigettato le accuse dando invece la colpa alla equipe medica, e mentre le autorità indagano, uno dei dottori sarebbe stato sospeso.