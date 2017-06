YOUTUBE Colombia, affonda barca turistica: almeno 9 morti

BOGOTA’ – Drammatico incidente in Colombia. Una barca turistica con 150 persone a bordo è affondato vicino a Medellin. Almeno nove persone sono morte, mentre 28 risultano disperse e 25 ferite.

Sono in corso le operazioni di soccorso e un elicottero e squadre di subacquei che si stanno dirigendo nella zona. Le immagini che circolano sul web mostrano l’imbarcazione che affonda, mentre altre barche si avvicinano nel tentativo di soccorrere i passeggeri. Ancora non è chiaro quante persone siano state salvate e quante siano disperse. Subito dopo l’affondamento 99 persone sono state tratte in salvo dalle imbarcazioni che si trovavano nella zona.

I sopravvissuti hanno detto ai media locali che la barca, che si chiamava El Almirante, sembrava essere stracarica e che nessuno dei passeggeri a bordo indossava il giubbotto salvagente. La zona attorno alla Piedra del Penol, a poco più di un’ora da Medellin, è una meta turistica molto frequentata, in particolare in questi giorni in cui i colombiani hanno un weekend lungo di vacanza.