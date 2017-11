ROMA – L’ex sciatore professionista David Lesh ha deciso di lasciare l’attività agonistica per dedicarsi alla carriera da imprenditore.

Per lanciare la sua azienda specializzata in abbigliamento outdoor, la Virtika, ha deciso di girare un video ad effetto dove, tra le altre cose, ironizza sulle sue disavventura giudiziarie, è stato in carcere per traffico di droga.

Lo spot in pochi giorni ha conquistato il web diventando virale sui social network.