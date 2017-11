ROMA – Demi Bagby è la nuova star del popolo dei social network. Tre anni fa, mentre faceva la cheerleader, è caduta, si è spezzata la schiena e ha rischiato di rimanere paralizzata.

Questo tragico evento non l’ha traumatizzata, ha reagito con allenamenti durissimi per rimettersi in sesto e oggi, a 19 anni, è considerata la ragazza più forte del mondo.

Ecco il video con i suoi durissimi allenamenti da YouTube.