Despacito, TheGiornalisti, Rovazzi-Morandi, Fedez & J-Ax e Soler: è sfida tormentone estivo

ROMA – Quale sarà il tormentone dell’estate 2017? In pole position c’è Despacito di Luis Fonsi, ma gli italiani incalzano, a cominciare dallo strano duo Rovazzi-Morandi con Volare, dai potenti TheGiornalisti, con Riccione e, in accoppiata con Fabri Fibra, con Pamplona, mentre scende in campo, sperando in un bis di Roma-Bangkok, anche la rapper Baby K, con Voglio ballare con te.

Non potevano mancare Alvaro Soler, con il nuovo singolo Yo Contigo Tu Conmigo, ed Enrique Iglesias, che questa estate ci riprova con Súbeme la Radio. Spopolano anche Fedez e J-Ax con Senza pagare, Takagi & Ketra con L’esercito del selfie (feat.

Lorenzo Fragola e Arisa), e Francesco Gabbani, con Tra le granite e le granate.

Ce la faranno gli italiani a scalzare dal podio Luis Fonsi con la sua “Pasito Pasito, suave suavecito”? Una cosa è certa. Come ogni estate che si rispetti, si ripete lo stesso scenario. Una canzone entra nella testa e non esce più, con il suo motivetto che non si può fare a meno di canticchiare. Potenza del tormentone estivo.