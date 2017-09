CLACTON-ON-SEA – Una donna di circa 30 anni discute con un ragazzo in un fast food. Il ragazzo ironizza chiedendo l’età alla donna. Il giovane seduto intorno ad un tavolo con un amico provoca la donna bionda dicendole “secondo me sei nata negli anni Sessanta” alludendo al fatto che la donna, secondo le sue stime, dovrebbe essere vicina alla cinquantina.

Accade a Clacton-on-Sea, nell’Essex inglese, e il video finisce su YouTube e sul Daily Mail. La donna non gradisce e si avvicina al ragazzo. Il giovane le sta per tirare una patatina e la donna reagisce dicendo: “Se me la lanci è l’ultima cosa che fai”.

Poco dopo scoppia una vera e propria rissa tra il giovane, che non smette un istante di ridere insieme all’amico, e la ragazza bionda che si sente attaccata anche perché, come dimostrano le immagini, non ha certamente cinquanta anni. I due vengono separati dopo essersi tirati del cibo e azzuffati, prendendosi anche per i capelli.