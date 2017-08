LEICESTER – Per aprire senza forzare la serratura di un furgoncino serve una speciale chiave che si trova in commercio a poco meno di 20 euro. Per aprire la porta poi, servono appena 30 secondi di “lavoro”.

La dimostrazione arriva da Ady Handley, un 49enne che vive a Leicester in Inghilterra. Ady, pur non avendo alcuna conoscenza del Connect, un furgone della Ford, riesce ad aprirlo in pochi secondi.

Il 49enne che di professione non fa il fabbro, racconta che chi ha questi mezzi di trasporto dovrebbe preoccuparsi. La chiave speciale è stata infatti vietata in molti paesi ma si trova ancora sul web a circa 40 euro.

Il costo originario era però di circa la metà: “Se cominci a farlo regolarmente, potresti aprire furgoni ed auto in solo 10 secondi. Tutto questo è davvero preoccupante. Ho messo la chiave nel furgone del papà di un mio amico. Appena ha visto che sono riuscito ad aprirlo ha tolto subito da dietro tutti i suoi strumenti da lavoro”. “Non dovreste mai lasciare nulla nel vostro furgone” conclude Ady.