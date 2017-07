NUOVA DELHI – Un uomo di 52 anni esce di casa per fare una passeggiata nel quartiere in cui abita. L’uomo, come racconta Times of India, non si accorge che un punto della fognatura davanti ad un parco è aperta e ci cade dentro morendo per le ferite riportate.

E’ accaduto la sera di domenica 23 luglio nel quartiere residenziale Mayur Vihar di Nuova Delhi in India. A seguire il servizio mandato in onda dalle tv indiane.