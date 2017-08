ROMA – Fa la linguaccia al drone, qualcosa va storto e per lei finisce malissimo. La ragazza protagonista del video si chiama Louise Stokes. È lei stessa ad aver pubblicato un video sul suo canale YouTube che la ritrae in una situazione poco piacevole.

Durante una festa di Pasqua in un castello francese in Provenza che si è tenuta nell’aprile del 2016, parte dei partecipanti sono stati ripresi dall’alto da un drone. La ragazza, ad un certo punto, fa la linguaccia e le smorfie al drone e, forse a causa di qualche drink di troppo, non si accorge che dietro di lei c’è una fontana e ci finisce dritta dentro.

Subito soccorsa dagli amici, la ragazza mostra grande capacità di ridere di sé pubblicando il filmato sul web che sta nel frattempo diventando virale.