ROMA – Fare le flessioni con una sola mano non è certo cosa da tutti. Solo i migliori personal trainer e i più allenati riescono nella durissima impresa. Protagonista della settimana però sul web e sui social network è un uomo che si lancia in incredibili flessioni prima con una sola mano e poi addirittura senza, peccato però che non tutto è come sembra: la sua performance sportiva infatti nasconde un trucco.

Il video è diventato virale in pochissimo tempo e fa sorridere. Sembrerebbe infatti un semplice video in cui un uomo filma il suo allenamento quotidiano. Prima le flessioni su entrambe le braccia, poi su una mano sola e infine addirittura senza usare le mani. Una vera e propria sfida alla forza di gravità che però non poteva che nascondere un semplice trucco: l’uomo infatti è sdraiato su una pala di legno e c’è qualcuno che fa lo sporco lavoro per lui.

(Video da YouTube)