SANREMO – Francesco Gabbani torna sul palco del festival di Sanremo per un concerto e non trattiene le lacrime. Lì dove ha vinto con Occidentali’s Karma, il cantante ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato e si è scusato.

“Sarà strano entrare all’Ariston non allestito da Festival. Sono trepidante. Gli ultimi momenti che ho vissuto in quel teatro mi rimarranno dentro per tutta la vita”, aveva detto Gabbani prima del concerto. Gabbani parla poi del Festival 2018. E rivela: “Spero di andarci. Non in concorso, perché ora dovrò fermarmi, pensare a scrivere un album nuovo. In quest’anno ho raccolto un bel bagaglio di emozioni che mi può permettere di esprimermi con nuove canzoni. Ma non è una cosa che si può fare in pochi mesi”.