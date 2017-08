TOKYO – Un gelato che non si scioglie: è la scoperta (casuale) fatta da un gruppo di ricercatori giapponesi. Stavano effettuando alcuni esperimenti sui polifenoli nel cibo quando si sono resi conto che la presenza di queste sostanze facevano sì che la crema di latte usata per i dolci si solidificasse istantaneamente.

Gli studiosi del centro di ricerca bioterapica di Kanazawa stavano effettuando degli esperimenti e hanno chiesto ad uno chef di pasticceria di preparare un dolce a base di polifenoli. Ma quando lo chef aggiungeva la sostanza, la crema si solidificava.

In questo modo, del tutto casuale, i ricercatori hanno scoperto che proprio queste sostanze erano in grado di favorire un legame solido tra l’acqua e gli oli usati solitamente per i gelati alla crema.

Secondo quanto scrive The Daily Mail, un giornalista avrebbe anche messo alla prova la scoperta, esponendo un gelato preparato con il composto a base di polifenoli ad una temperatura di 28 gradi e lo avrebbe lasciato lì al sole per cinque minuti. Trascorso quel lasso di tempo il gelato era ancora nella forma perfetta in cui era stato lasciato, e aveva mantenuto inalterati anche il gusto e l’aspetto.