PALERMO – Gianni Morandi cade dal palco al concerto di Palermo per Radio Italia Live. Il cantante si stava esibendo insieme a Fabio Rovazzi per cantare la hit dell’estate “Volare”, quando improvvisamente è caduto dal palco.

Dopo la caduta, Rovazzi si è guardato intorno preoccupato. Morandi, come mostra il video di Repubblica Tv, è risalito sul palco per continuare a cantare. Il concerto è andato in onda su Real Time. Su YouTube il momento della caduta.