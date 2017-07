YOUTUBE Giornalista Bbc parla: dietro di lui un uomo finisce sotto al bus

LONDRA – Il giornalista della Bbc Keith Doyle racconta in diretta tv gli ultimi sviluppi e le proteste davanti all’Alta Corte di Londra che deve decidere sul destino del piccolo Charlie Gard. Doyle parla e un uomo finisce sotto un autobus.

L’uomo ha riportato ferite agli arti ma non sembra in pericolo di vita. Non si comprende esattamente cosa accade: l’uomo sembra essere inseguito e per sfuggire finisce sotto al bus. Ovviamente il giornalista della tv di stato britannica è costretto a girarsi e a raccontare cosa sta accadendo in quell’istante dietro di lui.