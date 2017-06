YOUTUBE Giornalista greco ferma diretta per girarsi e guardare la ragazza che passa

ATENE – Giorgo Tselika è un giornalista che lavora per la tv greca Skai. Mentre era in collegamento da Mikrolimano per parlare dell’allarme rifiuti nella località turistica (gli operatori ecologici sono in sciopero da giorni), ha interrotto per qualche secondo la diretta perché, come si vede nel video, è rimasto “folgorato” dal passaggio di una ragazza attraente. tselika si è voltato per osservarla meglio.

La scena è diventata subito virale sui social. Agli utenti però, quanto accaduto non è molto piaciuto.