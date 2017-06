NASHVILLE – Una coppia si bacia dietro al giornalista che sta trasmettendo in diretta dalla Bridgestone Arena di Nashville. Divertente fuoriprogramma durante una partitia di hockey: Chris Harris è in diretta tv ma proprio durante il collegamento una coppia di innamorati dietro di lui si bacia con passione e non accenna a smettere neanche per un istante.

Imbarazzo del giornalista che ci scherza su ed anche dallo studio.