ROMA – Un coccodrillo ha afferrato una zampa di uno gnu e non vuole mollare la sua preda. Il coccodrillo che si trova immerso in un mega stagno vuole trascinare la sua preda per potersela mangiare nell’acqua. Incredibilmente però, arrivano due ippopotami che salvano lo gnu.

Questo incredibile video di solidarietà tra animali arriva dal Parco nazionale Kruger in Sudafrica. Le immagini sono state girate da un pensionato che insieme alla moglie stava visitando la più grande riserva naturale del paese. Il filmato è finito poi sul web.