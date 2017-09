SALAMINA – Dramma ambientale a Salamina, isola greca che si trova nell’Egeo e che fu teatro della storia battaglia ellenica. Una petroliera è affondata provocando ingenti danni.

La “AG.ZONI II” aveva a bordo 2.570 tonnellate di greggio. Ora, dopo il suo affondamento, per più di un chilometro e mezzo il mare è nero con il catrame che è arrivato a riva e nelle barche dei pescatori. Fino ad ora sono stati raccolti almeno una ventina di metri cubi di petrolio e sette metri cubi di rifiuti solidi.

Il sindaco di Salamina, Isidoro Nannou, ha lanciato l’allarme spiegando che, in caso dovesse cambiare il vento, si potrebbe creare una maggiore contaminazione in pochissimo tempo. Nannou invoca ora più mezzi per affrontare l’emergenza. In Rete è stato postato un video registrato da un drone, che mostra quello che sta accadendo sulle spiagge dell’isola greca.