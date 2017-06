YOUTUBE Grenfell Tower di Londra, incontra l’uomo che l’ha salvata portandola in spalla per 11 piani

LONDRA – Durante l’incendio che ha devastato la Grenfell Tower di Londra ha salvato una donna caricandosela in spalla e portandola giù per undici piani. Quella notte tra il 14 e il 15 giugno Luca Barnislav aveva bussato a diverse porte degli appartamenti di quel grattacielo di 24 piani per avvertire delle fiamme. Quando è toccato alla porta di Clarita Ghavimi, 66 anni, ha capito che doveva fare di più. Così si è caricato la donna sulle spalle e l’ha portata giù, facendosi con lei undici piani di scale e salvandole la vita.

Quella notte Clarita Ghavimi si era svegliata all’1:30, proprio nei momenti in cui il fuoco stava iniziando a divorare quella fragile torre in cui abitavano lavoratori e immigrati. Aveva provato ad aprire la porta di casa per fuggire per tre volte, ma ogni volta la nube di fumo acre l’aveva rigettata dentro. Così si era chiusa nel suo appartamento, sperando nell’arrivo dei soccorritori. Per fortuna prima di loro è arrivato Luca, che ha bussato alla sua porta, ha visto la situazione e se l’è caricata sulle spalle.

Dopo quella terribile notte Clarita non aveva più saputo nulla dell’uomo che l’aveva messa in salvo. E’ stata la Bbc a riunirli, filmando in diretta il loro incontro. Quando la donna ha visto il suo soccorritore è scoppiata in lacrime e lo ha abbracciato, continuando a ringraziarlo. Lui si schermisce: Mi sono trovato lì nel momento giusto, in caso contrario chi può saperlo come sarebbe andata a finire”.