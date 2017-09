BARCELLONA – Serata da dimenticare per il centravanti argentino Gonzalo Higuain, uscito sconfitto dal Camp Nou con la sua Juventus travolta per 3-0 dal Barcellona trascinato dal suo compagno di Nazionale Lionel Messi. Sostituito all’87’ da Allegri che ha mandato in campo il baby Caligara, l’ex madridista Pipita si è sfogato con il pubblico catalano che lo fischiava e ha mostrato il dito medio. Una Peineta, come si dice in spagnolo, ripresa dalle telecamere e riproposta poi da El Chiringuito TV.

Una Champions cominciata malissimo per la Juventus. Un riscatto pieno per Messi dopo essere rimasto a secco nelle due partite della primavera scorsa, i quarti di finale che avevano lanciato la Juventus verso Cardiff, 3-0 allo ‘Stadium’ e 0-0 a Barcellona. Gli alibi non mancano ad Allegri, che deve rinunciare per un motivo o l’altro a Chiellini, Howedes, Cuadrado, Mandzukic, Marchisio e Khedira. Ma non può non preoccupare l’andamento della partita, in stile finale di Cardiff. Un bel primo tempo, chiuso però prendendo gol proprio all’ultimo minuto, un secondo tempo da fantasmi, senza più idee e, soprattutto incapacità di reagire.