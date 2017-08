HOUSTON – In barca a motore in autostrada. Accade a Houston in Texas e si tratta di uno degli effetti delle alluvioni provocate dal passaggio del devastante uragano Harvey.

Le immagini, girate da Logan Wheat, sono finite su Twitter e su YouTube. Wheat va in barca sull’autostrada ed indossa un impermeabile simile a quello che si indossa quando si va in mare. Il video è incredibile: non sembra di essere su una strada ma bensì su un fiume. Ed è tutto drammaticamente vero.