YOUTUBE iPhone cade dall’aereo a 400 metri di altezza e non subisce alcun danno

TORINO – Al biologo Stefano Bardelli cade l’iPhone6 dall’aereo in volo a 400 metri di altezza e non subisce alcun danno. A raccontare la vicenda su YouTube è stato lo stesso biologo torinese che ha condiviso un video: lo smartphone filma tutta la caduta, atterra in un campo e nonostante tutto continua a funzionare rimanendo intatto.

Il tutto è accaduto lo scorso 5 giugno. L’iPhone6, secondo il racconto di Bardelli a cui lo smartphone è scivolato di mano mentre girava un video dall’aereo, “rispondeva alle chiamate e forniva chiari dati sulla localizzazione GPS attraverso la App Trova il mio iPhone”. In questo modo, Bardelli ha potuto rintracciare lo smartphone e constatare che non aveva subito alcun danno.