MOSUL (IRAQ) – Un cecchino dell’Isis spara su un uomo in fuga con la sua famiglia dalla Mosul assediata dal Daesh e ride, filmando tutto. E’ quel che mostra questo video postato sul web.

Un filmato di pochi secondi trovato nel telefonino di un cecchino di lingua turca, probabilmente originario dell’Asia centrale. Nel video lo si sente parlare con un compagno jihadista mentre filma i civili in fuga dalla città irachena assediata.

I civili, una famiglia intera, cercando di attraversare la linea del fuoco per raggiungere le postazioni dell’esercito iracheno, ma il capofamiglia viene colpito dal cecchino e muore, mentre la moglie disperata si strugge e piange sul suo corpo.

Il filmato documenta l’uccisione sistematica dei civili che cercavano di fuggire per non essere usati come scudi umani.