CAPRI – Brutta sorpresa a Capri per la star del web e del training Jillian Michaels. La donna, che ha milioni di follower su Instagram e Facebook, ha affittato un yacht per percorrere la costiera amalfitana ma ha avuto decisamente una brutta sorpresa. L’equipaggio infatti le ha chiesto più soldi per il carburante e ne è nata una discussione per il tentato raggiro.

Il video della discussione è stato pubblicato anche su YouTube e mostra il momento in cui la Michaels, salita sull’imbarcazione sporca e mezza rotta pagata 60mila euro solo per il noleggio, si trova a discutere con un membro dell’equipaggio che pretendeva i soldi del carburante “esaurito a causa della mafia a Capri”.

La star del web ha ripreso la scena e ha accusato l’uomo di truffa e quando il marinaio si è accorto della telecamera ha cercato di fermare le riprese ma era troppo tardi. La donna ha così deciso di lasciare lo yacht e di proseguire la vacanza con la sua famiglia in albergo, dichiarando però sui social di essersi sentita raggirata e minacciata.

(Video da YouTube)