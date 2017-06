YOUTUBE Johnny Depp contro Trump: Quando è stata l’ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?”

GLANSTONBURY – Johnny Depp scatena un putiferio al Festival di Glastonbury in Gran Bretagna. L’attore americano, dopo essere salito sul palco, ha cominciato a spare a zero contro Donald Trump. Era sul palco per parlare sei suoi tre film preferiti e si è lanciato andare: “Possiamo portare qui Trump? Credo abbia bisogno di aiuto. Ci sono un sacco di meravigliosi posti bui dove può andare. Quando è stata l’ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?”.

Applausi dal pubblico. mentre Depp prosegue: “Voglio chiarire una cosa, non sono un attore, io mento per vivere, ma non accade da un po’ e forse è il momento”. Il riferimento è a John Wilkes Booth che assassinò il presidente Abraham Lincoln. Ora Depp verrà sicuramente convocato da qualche autorità americana, sempre molto sensibili a dichiarazioni di questo tipo.