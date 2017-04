YOUTUBE Juventus-Monaco 1998 4-1 e 2-3 VIDEO highlights precedenti

TORINO – Una tripletta di Alex Del Piero e un gol di Zidane: nel 1998 la Juventus incontra il Monaco nella doppia semifinale di Champions League. All’andata i bianconeri stravincono al Delle Alpi per 4-1 con tre gol del loro capitano e il sigillo dell’attuale allenatore del Real Madrid. Al ritorno bastò contenere le sfuriate dei monegaschi che vinsero 3-2 ma uscirono. In finale quella volta la Juve incontrò il Real Madrid di Suker e Mijatovic e perse 1-0 proprio per un gol dell’attaccante serbo. Fu la seconda finale consecutiva persa dalla Juve di Lippi dopo quella col Borussia Dortmund. Quest’anno Juventus e Monaco si incontreranno nuovamente nella semifinale della massima competizione europea.

Quattro precedenti tra Juventus e Monaco, tutti relativi a doppie sfide ad eliminazione diretta in Champions League. In entrambe le occasioni, è stata la Juventus a passare il turno: in Semifinale nel 1997/1998 (4-1 al Delle Alpi con tripletta di Del Piero e gol di Zidane; sconfitta indolore 3-2 nel principato, con reti bianconere di Amoruso e Del Piero) e nei Quarti nel 2014/2015 (1-0 allo Stadium con gol di Vidal su rigore; 0-0 nel ritorno allo Stade Louis II).