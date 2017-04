YOUTUBE Juventus-Monaco 2015 1-0 e 0-0: VIDEO highlights precedenti

TORINO – Un gol di Vidal su rigore all’andata, un rigore forse negato a Kondogbia al ritorno. Juventus-Monaco nei quarti di finale della Champions League 2015 fu decisa dagli episodi. I bianconeri (pur notevolmente superiori dal punto di vista tecnico) soffrirono non poco per eliminare i monegaschi. Ma alla fine ottennero il pass per la semifinale (dove eliminarono il Real Madrid). La sfida si rinnoverà nella semifinale di quest’anno.

Quattro precedenti tra Juventus e Monaco, tutti relativi a doppie sfide ad eliminazione diretta in Champions League. In entrambe le occasioni, è stata la Juventus a passare il turno: in Semifinale nel 1997/1998 (4-1 al Delle Alpi con tripletta di Del Piero e gol di Zidane; sconfitta indolore 3-2 nel principato, con reti bianconere di Amoruso e Del Piero) e nei Quarti nel 2014/2015 (1-0 allo Stadium con gol di Vidal su rigore; 0-0 nel ritorno allo Stade Louis II).