YOUTUBE Kate Ovens, la sfida della food blogger: mangia mega panino alto 30 centimetri

LONDRA- La blogger inglese Kate Ovens decide di mettersi alla prova mangiando un panino alto 30 centimetri, con 22 fette di formaggio e 1 chilo e 600 grammi di carne di manzo. In tutto 4500 calorie per il super cheeseburger, ma la Ovens non sembra affatto spaventata: la giovane ha 23 anni e fa la food blogger quindi la sfida è legata al suo lavoro.

Kate ci ha messo dieci minuti per mangiarselo tutto. “Era delizioso” ha detto alla fine della sfida. “Faccio un sacco di esercizio e mangio sano ma amo le mie sfide alimentari”. Il super hambuerger è costato 38 dollari ed è stato accompagnato da un frullato cremoso. Kate non è sola nelle sfide estreme. Nel novembre del 2015, la modella Nela Zisser (anche lei all’epoca aveva 23 anni), ex Miss Earth in Nuova Zelanda, si è mangiata 22 big mac in un’ora.