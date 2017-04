YOUTUBE La sua voce non piace al giudice di Got Talent, poi comincia il twerking e...

BUCAREST – Durante una puntata del famoso show Got Talent in Romania, una ragazza si è presentata sul palco iniziando a cantare. Dopo pochi istanti, con i giudici insoddisfatti della sua voce la ragazza ha tirato giù la gonna e ha iniziato il suo vero show: un twerking hot che ha cambiato le carte in tavola.

Il giudice che tanto la stava criticando ha cambiato radicalmente idea (ed espressione) quando ha visto la ragazza cominciare a ballare in maniera sensuale. Il twerking infatti è un ballo molto famoso che consiste nel muovere velocemente fianchi e bacino, facendo tremare il fondoschiena.