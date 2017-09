MONTEVIDEO – Un bambino si avvicina a Leo Messi per chiedergli un autografo e scattare un selfie. La sicurezza lo placca e lo allontana sollevandolo di peso. Accade a Montevideo subito dopo dell’arrivo della nazionale argentina impegnata in una sfida valevole per la qualificazione al Mondiale che l’anno prossimo verrà disputato in Russia.

Nonostante la giovanissima età, il piccolo non riesce ad avvicinarsi al suo idolo. Il numero 10 del Barcellona vede però quello che ha appena fatto la security e decide di richiamare il bambino con cui scatta la foto. Il bel gesto ha trasformato le lacrime del piccolo in un allegro sorriso ed ha dimostrato ancora una volta che Messi è un campione anche fuori dal campo.